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Скажинемолчи | Михаил Зенькевич
18.10.2024
Гость программы - Михаил Зенькевич, педагог и директор Хуторской средней школы - в прошлом, а ныне - активный пенсионер, ветеран педагогического труда. • Верит ли наш гость в магию чисел? Почему своей царицей наук он выбрал не математику, а географию с биологией? • Приехав в Хуторскую школу в далёком 1978-ом году, Михаил Николаевич задержался в ней на целых 50 лет! Кого он там учил на этом хуторе? • Как обычную сельскую школу, будучи 28-летним директором, превратил в настоящую альма-матер? И зачем? • Поговорим также о выездных родительских собраниях с радиусом выезда в 8 км, "бабьих бунтах" со стороны учителей, выбивании дефицита в 80-х, работе с трудными детьми и трудными семьями, трудовой династии Зенькевичей и сорте яблок "Вкустотища" • В финале спросим у Михаила Николаевича, есть ли жизнь после школы, и пойдет ли он назад, если позовут?
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