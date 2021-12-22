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Скажинемолчи | Морад Мохаммад
22.12.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Морад Мохаммад22.12.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Морад Мохаммад
Гость программы - Морад Мохаммад, выходец из Афганистана. Более 30 лет живет и работает в Минске. Врач общей практики в столичной поликлинике. Женат на белоруске. Двое детей. Поговорим о сегодняшней ситуации в Афганистане, как родные и друзья Морада, которые остались в Кабуле, реагируют на происходящее. Чего ждут? На что надеются? Обсудим разницу между белорусским и афганским медобразованием и уровнем медицины. Поговорим о различиях в менталитете: способны ли мы понять друг друга, даже в мелочах? Правда ли, что сезонный грипп уничтожил коронавирус? Кого поддерживает наш гость в кризисе с беженцами на польской границе? Также, есть ли у него любимые пациенты и какое любимое слово на белорусском языке?