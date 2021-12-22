Скажинемолчи | Морад Мохаммад

Гость программы - Морад Мохаммад, выходец из Афганистана. Более 30 лет живет и работает в Минске. Врач общей практики в столичной поликлинике. Женат на белоруске. Двое детей. Поговорим о сегодняшней ситуации в Афганистане, как родные и друзья Морада, которые остались в Кабуле, реагируют на происходящее. Чего ждут? На что надеются? Обсудим разницу между белорусским и афганским медобразованием и уровнем медицины. Поговорим о различиях в менталитете: способны ли мы понять друг друга, даже в мелочах? Правда ли, что сезонный грипп уничтожил коронавирус? Кого поддерживает наш гость в кризисе с беженцами на польской границе? Также, есть ли у него любимые пациенты и какое любимое слово на белорусском языке?