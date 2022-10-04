Гость программы – заместитель Председателя Мингорисполкома НАДЕЖДА ЛАЗАРЕВИЧ.На этом посту наша гостья – чуть более полугода. До этого работала гендиректором «Бобруйскагромаша», который под ее руководством за три года встал с колен и прочно укрепил свои позиции на рынке сельскохозяйственной техники. Спросим, поможет ли ее талант антикризисного менеджера сделать нашу столицу лучше. Обязанностей у заместителя мэра – много. Какие направления даются легко, а что – приходится откладывать на потом, чтобы разбираться досконально?Минск – по-прежнему умный город или есть факторы, которые тормозят этот процесс? Зачем Надежда Анатольевна спускалась под землю и с кем она там встречалась?А также: попросим гостью найти отличия между белорусскими и польскими “Дажынкамі”, уточним, можно ли в соцсетях напрямую обозначить ей какую-либо проблему, и узнаем из первых уст, есть ли у зампреда горисполкома надёжный тыл и какие качества она перенимает у Президента.