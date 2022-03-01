Скажинемолчи | Надежда Лось

Гостья программы - узница концлагеря Озаричи, гражданская активистка, член Белорусского Союза женщин Надежда Лось. Поговорим о коллективной памяти: о чем в разные периоды истории она предпочитает молчать и почему? Энергия послевоенного времени – каким вспоминает наша гостья свой курс на филфаке БГУ, подаривший беллиту целую россыпь звездных имен. О случайном знакомстве с дочкой Петра Машерова – Натальей и многолетней дружбе с семьей. Советские люди были добрее? Куда она исчезла – доброта – в наше время?А также о том, что женщины – главный резерв Беларуси. Никогда не подведут!