Скажинемолчи | Надежда Сасс

Гостья программы - Надежда Сасс, автор и ведущая проекта «САСС уполномочен заявить» на СТВ.



Журналист и телеведущая Надежда Сасс родилась в 1994 в Днепродзержинске.



В 2016 году окончила Институт международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко, получив специальность магистра международного права и переводчика с английского языка.



Работала ведущей на киевских телеканалах NewsOne и ZIK до их полнейшего закрытия в Украине.



Недавно с семьей переехала в Беларусь, где обрела долгожданный покой и новый интересный проект на ТВ.



Как проходит адаптация в белорусском медиа-поле?



Опыт работы в украинских СМИ помогает лучше разбираться в современной международной повестке?



Надежда хотела бы вернуться в Киев рано или поздно?

