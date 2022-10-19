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Скажинемолчи | Надежда Сасс

19.10.2022

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Скажинемолчи | Надежда Сасс

Гостья программы - Надежда Сасс, автор и ведущая проекта «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Журналист и телеведущая Надежда Сасс родилась в 1994 в Днепродзержинске.

В 2016 году окончила Институт международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко, получив специальность магистра международного права и переводчика с английского языка.

Работала ведущей на киевских телеканалах NewsOne и ZIK до их полнейшего закрытия в Украине.

Недавно с семьей переехала в Беларусь, где обрела долгожданный покой и новый интересный проект на ТВ.

Как проходит адаптация в белорусском медиа-поле?

Опыт работы в украинских СМИ помогает лучше разбираться в современной международной повестке?

Надежда хотела бы вернуться в Киев рано или поздно?

Скажинемолчи

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