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Скажинемолчи | Надежда Сасс
19.10.2022
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21 видео
Скажинемолчи | Надежда Сасс19.10.2022
Скажинемолчи | Артур Гарфанкел12.03.2025
Скажинемолчи | Алина Ретькова11.03.2025
Скажинемолчи | Лидия Ермошина07.03.2025
Скажинемолчи | Полина Базылева06.03.2025
Скажинемолчи | Александр Коркотадзе05.03.2025
Скажинемолчи | Виктор Ротченков04.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Ухтинский28.02.2025
Скажинемолчи | Юрий Гигиняк27.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец26.02.2025
Скажинемолчи | Самир Ёлчиев25.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Талай21.02.2025
Скажинемолчи | Марина Вежновец20.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Китурко19.02.2025
Скажинемолчи | Алла Пролич18.02.2025
Скажинемолчи | Игорь Король14.02.2025
Скажинемолчи | Павел Лазовик13.02.2025
Скажинемолчи | Александр Воронище12.02.2025
Скажинемолчи | Марина Ильина11.02.2025
Скажинемолчи | Виталий Богданов07.02.2025
Скажинемолчи | Людмила Хитрова06.02.2025
Скажинемолчи | Надежда Сасс
Гостья программы - Надежда Сасс, автор и ведущая проекта «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Журналист и телеведущая Надежда Сасс родилась в 1994 в Днепродзержинске.
В 2016 году окончила Институт международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко, получив специальность магистра международного права и переводчика с английского языка.
Работала ведущей на киевских телеканалах NewsOne и ZIK до их полнейшего закрытия в Украине.
Недавно с семьей переехала в Беларусь, где обрела долгожданный покой и новый интересный проект на ТВ.
Как проходит адаптация в белорусском медиа-поле?
Опыт работы в украинских СМИ помогает лучше разбираться в современной международной повестке?
Надежда хотела бы вернуться в Киев рано или поздно?