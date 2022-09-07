Скажинемолчи | Наталья Берченко

Поговорим о развитии регионов. В этом году разработана концепция государственной политики регионального развития. Что она собой представляет и почему появилась только сейчас?

Одна из проблем, характерная для регионов - дефицит кадров. Особенно высококвалифицированных. Поинтересуемся у гостьи, как решать эту проблему?

Чем завлечь молодых специалистов? Как создать условия, при которых человек, отработавший 2-3 года, не захочет сменить глубинку на столицу?

Чем и как заинтересовать инвестора, чтобы он захотел вкладываться в региональный проект?

Насколько привлекательны для жителей столицы города-спутники?