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Скажинемолчи | Наталья Берченко
07.09.2022
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21 видео
Скажинемолчи | Наталья Берченко07.09.2022
Скажинемолчи | Игорь Король14.02.2025
Скажинемолчи | Павел Лазовик13.02.2025
Скажинемолчи | Александр Воронище12.02.2025
Скажинемолчи | Марина Ильина11.02.2025
Скажинемолчи | Виталий Богданов07.02.2025
Скажинемолчи | Людмила Хитрова06.02.2025
Скажинемолчи | Вадим Боровик05.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Довгало04.02.2025
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов22.01.2025
Скажинемолчи | Виктор Сухоруков21.01.2025
Скажинемолчи | Стефания-Виталия Винничек17.01.2025
Скажинемолчи | Мария Крючкова16.01.2025
Скажинемолчи | Майя Лыкова15.01.2025
Скажинемолчи | Александр Тищенко14.01.2025
Скажинемолчи | Наталья Берченко
Гость программы - Наталья Берченко, директор Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь.
Поговорим о развитии регионов. В этом году разработана концепция государственной политики регионального развития. Что она собой представляет и почему появилась только сейчас?
Одна из проблем, характерная для регионов - дефицит кадров. Особенно высококвалифицированных. Поинтересуемся у гостьи, как решать эту проблему?
Чем завлечь молодых специалистов? Как создать условия, при которых человек, отработавший 2-3 года, не захочет сменить глубинку на столицу?
Чем и как заинтересовать инвестора, чтобы он захотел вкладываться в региональный проект?
Насколько привлекательны для жителей столицы города-спутники?
Есть ли уже положительные примеры, когда удалось создать в регионе производство, новые рабочие места, когда всё заработало так, как задумывалось?