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Скажинемолчи | Наталья Берченко

07.09.2022

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Скажинемолчи | Наталья Берченко

Гость программы - Наталья Берченко, директор Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь.

  • Поговорим о развитии регионов. В этом году разработана концепция государственной политики регионального развития. Что она собой представляет и почему появилась только сейчас?

  • Одна из проблем, характерная для регионов - дефицит кадров. Особенно высококвалифицированных. Поинтересуемся у гостьи, как решать эту проблему?

  • Чем завлечь молодых специалистов? Как создать условия, при которых человек, отработавший 2-3 года, не захочет сменить глубинку на столицу?

  • Чем и как заинтересовать инвестора, чтобы он захотел вкладываться в региональный проект?

  • Насколько привлекательны для жителей столицы города-спутники?

  • Есть ли уже положительные примеры, когда удалось создать в регионе производство, новые рабочие места, когда всё заработало так, как задумывалось?

Скажинемолчи

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