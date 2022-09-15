Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вопрос номер одинСкажинемолчиРазговор у ПрезидентаАктуальное интервьюИнтервью Президента Республики БеларусьВеремейчик: откровения боевика

Скажинемолчи | Наталья Ильницкая

15.09.2022

Выпуски

21 видео

Скажинемолчи | Наталья Ильницкая

Гость программы - Наталья Ильницкая, бизнес-леди и депутат.

Компания, которую наша гостья возглавляет в Бресте, включает несколько сфер: торговля, гостиничный сервис, футбольный клуб и собственный телеканал.

  • Но мы поговорим о спасении памятников советским героям.

  • С чего началась Аллея памяти? Кому нужна декоммунизация?

  • Наша гостья родились в Украине, жила в Литве. Почему решила пустить корни здесь, на белорусской земле?

  • Недавно Наталья Ильницкая отметила 70-летие: какой самый ценный подарок преподнесли ей родные?

Скажинемолчи

Похожие программы