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Скажинемолчи | Наталья Ильницкая
15.09.2022
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21 видео
Скажинемолчи | Наталья Ильницкая15.09.2022
Скажинемолчи | Ирина Китурко19.02.2025
Скажинемолчи | Алла Пролич18.02.2025
Скажинемолчи | Игорь Король14.02.2025
Скажинемолчи | Павел Лазовик13.02.2025
Скажинемолчи | Александр Воронище12.02.2025
Скажинемолчи | Марина Ильина11.02.2025
Скажинемолчи | Виталий Богданов07.02.2025
Скажинемолчи | Людмила Хитрова06.02.2025
Скажинемолчи | Вадим Боровик05.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Довгало04.02.2025
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов22.01.2025
Скажинемолчи | Виктор Сухоруков21.01.2025
Скажинемолчи | Стефания-Виталия Винничек17.01.2025
Скажинемолчи | Мария Крючкова16.01.2025
Скажинемолчи | Наталья Ильницкая
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Гость программы - Наталья Ильницкая, бизнес-леди и депутат.
Компания, которую наша гостья возглавляет в Бресте, включает несколько сфер: торговля, гостиничный сервис, футбольный клуб и собственный телеканал.
Но мы поговорим о спасении памятников советским героям.
С чего началась Аллея памяти? Кому нужна декоммунизация?
Наша гостья родились в Украине, жила в Литве. Почему решила пустить корни здесь, на белорусской земле?
Недавно Наталья Ильницкая отметила 70-летие: какой самый ценный подарок преподнесли ей родные?