Скажинемолчи | Наталья Цилинская

Гостья программы - восьмикратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских Игр-2004, председатель Белорусской федерации велоспорта Наталья Цилинская. Пекин-2022: достижения и скандалы. Велодром в Минске: кто заполняет трибуны? Выходит ли Наталья Цилинская на велотрек или окончательно "повесила велосипед на гвоздь"? Можно ли прийти в большой спорт с городской велодорожки? Женщины в велоспорте зарабатывают меньше, чем мужчины при одинаковых условиях и результатах? Четырежды мать - о воспитании детей и собственном спортивном детстве.