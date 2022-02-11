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Скажинемолчи | Наталья Цилинская
11.02.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Наталья Цилинская11.02.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Наталья Цилинская
Гостья программы - восьмикратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских Игр-2004, председатель Белорусской федерации велоспорта Наталья Цилинская. Пекин-2022: достижения и скандалы. Велодром в Минске: кто заполняет трибуны? Выходит ли Наталья Цилинская на велотрек или окончательно "повесила велосипед на гвоздь"? Можно ли прийти в большой спорт с городской велодорожки? Женщины в велоспорте зарабатывают меньше, чем мужчины при одинаковых условиях и результатах? Четырежды мать - о воспитании детей и собственном спортивном детстве.