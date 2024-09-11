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Никита Захарчук - дизайнер-модельер, преподаватель кафедры дизайна и моды Витебского государственного технологического университета

11.09.2024

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Никита Захарчук - дизайнер-модельер, преподаватель кафедры дизайна и моды Витебского государственного технологического университета

  • Поговорим о конкуренции в белорусской моде. Почему для наших дизайнеров сложнее выиграть республиканский конкурс, чем международный?
  • Обсудим перспективы коллаборации молодых кутюрье с гигантами белорусской легкой промышленности.
  • Прочувствуем, каково это, уроженцу Пинска примерить на себя престижный титул «Витебчанин года»?
  • Посмотрим самые именитые коллекции нашего гостя, с которыми он выигрывал модные конкурсы.
  • Затронем тему одиночества в большом городе.
  • А также усвоим, чем витебская школа дизайна отличается от всех остальных.