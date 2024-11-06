Николай Бурляев - советский и российский актер театра и кино, депутат Государственной Думы РФ 06.11.2024

Гость программы - советский и российский актер театра и кино, режиссер, писатель, общественный деятель, депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Бурляев. В октябре в общероссийский прокат вышел фильм режиссера Николая Бурляева "Лермонтов". Спросим у гостя, почему его "Лермонтов" почти 40 лет пролежал на полке, актуальна ли картина сегодня и когда ее увидят белорусские зрители. - В канун 7 ноября узнаем у Николая Петровича, как он относится к революции, и надо ли события 1917-го года отображать в современном кино - Будут ли привлечены белорусские кинематографисты к съемкам новой картины Николая Бурляева о Сергии Радонежском? - Есть ли у нашего гостя ответ на вопрос, как излечить от "раковой опухоли нацизма" наших братьев-украинцев? - Как Николаю Петровичу живётся под западными санкциями? Какие чувства он испытывает по отношению к уехавшим коллегам по актерскому цеху? - Почему наш гость хочет вынести шоу-бизнес за скобки российской культуры? - Что он ответит своей коллеге по Госдуме - журналистке Марии Бутиной?