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Скажинемолчи | Николай Мочанский
30.09.2022
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21 видео
Скажинемолчи | Николай Мочанский30.09.2022
Скажинемолчи | Татьяна Трухан21.03.2025
Скажинемолчи | Константин Придыбайло20.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Мединский19.03.2025
Скажинемолчи | Елизавета Глушакова18.03.2025
Скажинемолчи | Сергей Федотов14.03.2025
Скажинемолчи | Алена Басікірская13.03.2025
Скажинемолчи | Артур Гарфанкел12.03.2025
Скажинемолчи | Алина Ретькова11.03.2025
Скажинемолчи | Лидия Ермошина07.03.2025
Скажинемолчи | Полина Базылева06.03.2025
Скажинемолчи | Александр Коркотадзе05.03.2025
Скажинемолчи | Виктор Ротченков04.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Ухтинский28.02.2025
Скажинемолчи | Юрий Гигиняк27.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Белоцерковец26.02.2025
Скажинемолчи | Самир Ёлчиев25.02.2025
Скажинемолчи | Алексей Талай21.02.2025
Скажинемолчи | Марина Вежновец20.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Китурко19.02.2025
Скажинемолчи | Алла Пролич18.02.2025
Скажинемолчи | Николай Мочанский
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Гость программы - руководитель Минского аэроклуба ДОСААФ, лётчик-испытатель Николай Мочанский.Поговорим о профессии лётчика и авиации. Узнаем, за что Президент в 2018-м году вручил нашему гостю орден Почёта.Поинтересуемся, какой техникой управляет Николай Петрович. И как долго он шёл к своей мечте - стать лётчиком? Чего больше в полётах - романтики или тяжёлого труда?Занятия в аэроклубе по-прежнему популярны среди молодых людей или интерес ослабевает?И где сейчас находится "Борт №1", на котором Александр Лукашенко летал с 1995 по 2017 год?