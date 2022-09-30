Скажинемолчи | Николай Мочанский

Гость программы - руководитель Минского аэроклуба ДОСААФ, лётчик-испытатель Николай Мочанский.Поговорим о профессии лётчика и авиации. Узнаем, за что Президент в 2018-м году вручил нашему гостю орден Почёта.Поинтересуемся, какой техникой управляет Николай Петрович. И как долго он шёл к своей мечте - стать лётчиком? Чего больше в полётах - романтики или тяжёлого труда?Занятия в аэроклубе по-прежнему популярны среди молодых людей или интерес ослабевает?И где сейчас находится "Борт №1", на котором Александр Лукашенко летал с 1995 по 2017 год?