Скажинемолчи | Николай Мысливец

Гость программы - Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси, ответил на большинство вопросов от наших телезрителей-подписчиков ТГ-канала.

Мы также обсудили, что из себя представляет «среднестатистический белорус», зачем необходимо «зондировать общественное мнение», почему люди одновременно хотят противоречивых вещей (например, и рынка, и планирования, и демократии, и безусловного порядка),а соцопросы воспринимают как коммуникацию с властью.

