Скажинемолчи | Николай Мысливец

Гость программы - директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.



Узнаем у гостя сколько белорусов испытывают чувство привязанности к своей стране. И почему в соцопросе была использована именно формулировка "чувство привязанности", а не "любовь" к Беларуси?



Изменились ли приоритеты белорусов после начала СВО?



Что такое "быть гражданином Беларуси"? Поинтересуемся, как на этот вопрос отвечали респонденты в ходе недавнего социсследования.



Спросим, что думает наш гость про инициативу лишать гражданства тех, кто выехал за пределы страны и оттуда наносит ей вред.



Можно ли доверять результатам социсследований негосударственных учреждений?



Могут ли социологи повлиять на общественное мнение, и кто такой - "хороший социолог"?

