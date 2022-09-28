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Скажинемолчи | Николай Мысливец
Гость программы - директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.
Узнаем у гостя сколько белорусов испытывают чувство привязанности к своей стране. И почему в соцопросе была использована именно формулировка "чувство привязанности", а не "любовь" к Беларуси?
Изменились ли приоритеты белорусов после начала СВО?
Что такое "быть гражданином Беларуси"? Поинтересуемся, как на этот вопрос отвечали респонденты в ходе недавнего социсследования.
Спросим, что думает наш гость про инициативу лишать гражданства тех, кто выехал за пределы страны и оттуда наносит ей вред.
Можно ли доверять результатам социсследований негосударственных учреждений?
Могут ли социологи повлиять на общественное мнение, и кто такой - "хороший социолог"?