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Скажинемолчи | Николай Щекин

16.03.2022

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Скажинемолчи | Николай Щекин

Гость программы - Николай Щёкин, политический эксперт, завотделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси, кандидат философских наук.

Главная тема: что происходит с Беларусью как с политическим и экономическим партнёром России из-за событий в Украине?

Радиационная угроза и военная агрессия против нашей страны - возможны?

Скажинемолчи