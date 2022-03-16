Скажинемолчи | Николай Щекин

Гость программы - Николай Щёкин, политический эксперт, завотделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси, кандидат философских наук.



Главная тема: что происходит с Беларусью как с политическим и экономическим партнёром России из-за событий в Украине?



Радиационная угроза и военная агрессия против нашей страны - возможны?



