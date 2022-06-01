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Скажинемолчи | Николай Щекин

01.06.2022

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Скажинемолчи | Николай Щекин

Учитывая большую известность нашего гостя как политического эксперта, спросим о механизмах его аналитической работы и обсудим некоторые его цитаты в прессе.

  • Почему он поддерживает Z-спецоперацию и как оценивает риски военной агрессии против Беларуси?
  • В чем смысл отказа от употребления слова "война" в отношении событий в Украине?
  • Правда ли, что спецоперацию планировали завершить в более короткие сроки ?
  • К вопросам социологии: почему людей так увлекают определенные идеи и какова природа появления радикальных политических взглядов?
  • В связи с обострением гибридной войны: будет ли усиливаться акцент на выявление "пятой колонны" внутри нашей страны?
Скажинемолчи