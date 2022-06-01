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Скажинемолчи | Николай Щекин
01.06.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Николай Щекин01.06.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Николай Щекин
Учитывая большую известность нашего гостя как политического эксперта, спросим о механизмах его аналитической работы и обсудим некоторые его цитаты в прессе.
- Почему он поддерживает Z-спецоперацию и как оценивает риски военной агрессии против Беларуси?
- В чем смысл отказа от употребления слова "война" в отношении событий в Украине?
- Правда ли, что спецоперацию планировали завершить в более короткие сроки ?
- К вопросам социологии: почему людей так увлекают определенные идеи и какова природа появления радикальных политических взглядов?
- В связи с обострением гибридной войны: будет ли усиливаться акцент на выявление "пятой колонны" внутри нашей страны?