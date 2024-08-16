Николай Сухотский - заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Беларуси

Почему неверно считать, что социология - это только опросы общественного мнения? Что самое главное в работе социолога?

Какие вопросы помогает решать социология? Чем могут быть полезны исследования для различных сфер экономики?

Как выбираются темы для опросов? Кто может быть заказчиком?

Старшее поколение во все времена брюзжало: "Молодёжь нынче не та". А какая у нас нынче молодёжь, есть ли социологический портрет?