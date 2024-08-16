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Николай Сухотский - заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Беларуси

16.08.2024

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Николай Сухотский - заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Беларуси

Гость программы - заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Беларуси Николай Сухотский.

  • Почему неверно считать, что социология - это только опросы общественного мнения? Что самое главное в работе социолога?

  • Какие вопросы помогает решать социология? Чем могут быть полезны исследования для различных сфер экономики?

  • Как выбираются темы для опросов? Кто может быть заказчиком?

  • Старшее поколение во все времена брюзжало: "Молодёжь нынче не та". А какая у нас нынче молодёжь, есть ли социологический портрет?

  • Порой люди, приводя цифры из социсследований, употребляют фразу "по статистике". Допустима ли такая формулировка?