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Скажинемолчи | Никас Сафронов
02.02.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Никас Сафронов02.02.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Никас Сафронов
Гость программы - Никас Сафронов, народный художник России. Обсудим тему «художник и власть». Сколько раз Сафронов писал портреты сильных мира сего? Остался ли доволен Александр Лукашенко работами Никаса? Когда в пареньке из рабочего поселка Ульяновска проснулась любовь к антиквариату?Поговорим о современном арт-рынке, что такое Бэнкси и кому это надо? Матрёшки на Арбате - это пошлость? А также: тайна портрета Софи Лорен, мечта художника о доме в Беларуси, и есть ли среди многочисленных сыновей Никаса любимчик?