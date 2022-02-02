Скажинемолчи | Никас Сафронов

Гость программы - Никас Сафронов, народный художник России. Обсудим тему «художник и власть». Сколько раз Сафронов писал портреты сильных мира сего? Остался ли доволен Александр Лукашенко работами Никаса? Когда в пареньке из рабочего поселка Ульяновска проснулась любовь к антиквариату?Поговорим о современном арт-рынке, что такое Бэнкси и кому это надо? Матрёшки на Арбате - это пошлость? А также: тайна портрета Софи Лорен, мечта художника о доме в Беларуси, и есть ли среди многочисленных сыновей Никаса любимчик?