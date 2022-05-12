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Скажинемолчи | Оксана Давыденко

12.05.2022

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Скажинемолчи | Оксана Давыденко

Гость программы - Оксана Давыденко, глава первой в стране Ассоциации зоозащитных организаций.

Смотрите в программе:

  • Про Ассоциацию зоозащитных организаций: какие цели поставлены и какие успехи есть за полтора года работы? Является ли инициатива общественной? Получают ли члены Ассоциации зарплаты?
  • Про работу с населением: опыт какой страны используют?
  • Про помощь клиник, куда могут обратиться волонтёры. Почему среди тех, кто помогает бесплатно больше частных и меньше государственных зооклиник?
  • Про борьбу с жестоким обращением с животными, про наказания для живодеров. Про работу организаций по изменению отношения к животным.
  • Про культуру собаковладельцев. Про фекалии на тротуарах и на детских площадках.
  • Про то, сколько и какие животные у председателя Ассоциации зоозащитных организаций.
Скажинемолчи