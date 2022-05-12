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Скажинемолчи | Оксана Давыденко
12.05.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Оксана Давыденко12.05.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Оксана Давыденко
Гость программы - Оксана Давыденко, глава первой в стране Ассоциации зоозащитных организаций.
Смотрите в программе:
- Про Ассоциацию зоозащитных организаций: какие цели поставлены и какие успехи есть за полтора года работы? Является ли инициатива общественной? Получают ли члены Ассоциации зарплаты?
- Про работу с населением: опыт какой страны используют?
- Про помощь клиник, куда могут обратиться волонтёры. Почему среди тех, кто помогает бесплатно больше частных и меньше государственных зооклиник?
- Про борьбу с жестоким обращением с животными, про наказания для живодеров. Про работу организаций по изменению отношения к животным.
- Про культуру собаковладельцев. Про фекалии на тротуарах и на детских площадках.
- Про то, сколько и какие животные у председателя Ассоциации зоозащитных организаций.