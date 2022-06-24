Скажинемолчи | Оксана Пальчик

Из-за пандемии на 25% увеличилось число случаев психических заболеваний во всем мире. Как этот факт себя проявляет на практике?



Все болезни от нервов – это научно доказано. Есть ли чему радоваться?



Возможно ли избавиться от тревоги за неделю и вылечить психические расстройства без таблеток?



Алкоголизм: обсудим первые шаги к выздоровлению.



Психосоматика – это тоже болезнь?



Правда ли, что с возрастом риск психических расстройств снижается?



