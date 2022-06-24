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Скажинемолчи | Оксана Пальчик

24.06.2022

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Скажинемолчи | Оксана Пальчик

Из-за пандемии на 25% увеличилось число случаев психических заболеваний во всем мире. Как этот факт себя проявляет на практике?

Все болезни от нервов – это научно доказано. Есть ли чему радоваться?

Возможно ли избавиться от тревоги за неделю и вылечить психические расстройства без таблеток?

Алкоголизм: обсудим первые шаги к выздоровлению.

Психосоматика – это тоже болезнь?

Правда ли, что с возрастом риск психических расстройств снижается?

Скажинемолчи