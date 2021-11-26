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Скажинемолчи | Олег Гайдукевич
26.11.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Олег Гайдукевич26.11.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Олег Гайдукевич
Гость программы - депутат Палаты представителей, лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич. Поговорим о миграционном кризисе, поведении польских властей и деятельности международных организаций в вопросах разрешения этого кризиса. Порассуждаем о вероятности развязывания Польшей войны. Узнаем, считает ли Олег Сергеевич себя оппозицией и будет ли переименовываться Либерально-демократическая партия. Затронем также тему Конституционной реформы и предстоящий референдум по изменениям в Основной закон.