Скажинемолчи | Олег Гайдукевич

Гость программы - депутат Палаты представителей, лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич. Поговорим о миграционном кризисе, поведении польских властей и деятельности международных организаций в вопросах разрешения этого кризиса. Порассуждаем о вероятности развязывания Польшей войны. Узнаем, считает ли Олег Сергеевич себя оппозицией и будет ли переименовываться Либерально-демократическая партия. Затронем также тему Конституционной реформы и предстоящий референдум по изменениям в Основной закон.