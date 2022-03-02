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Скажинемолчи | Олег Газманов

02.03.2022

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Скажинемолчи | Олег Газманов

Гость программы - народный артист России Олег Газманов. Поговорим об "Офицерах" и выступлениях в Донецке. Почему Олегу Газманову важно выражать свои политические взгляды? Философия здоровой жизни: почему в 70 Газманов выглядит на 15 лет моложе? Семейное счастье - чистое везение?..

Скажинемолчи