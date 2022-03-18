Гость программы - Олег Карпович, белорусский художник, иллюстратор, обозреватель и художник-карикатурист газеты "СБ. Беларусь сегодня".



Узнаем, чем привлекает гостя именно карикатура. Правда ли, что это творчество для интеллектуальной публики?



Есть ли для карикатуристов "красные линии", которые нельзя переходить? Вспомним печально известный опыт французского издания "Charlie Hebdo".



Поинтересуемся у гостя, насколько сложно создавать рисунки на политическую тематику. И какие знания и опыт для этого нужны.



Олег Карпович создавал иллюстрации для книги Андрея Муковозчика "Революция мокрых штанов". Узнаем, как работалось в тандеме.



Какую книгу наш гость рекомендует к прочтению, глядя на события последних лет в Украине?



Спросим у Олега, чем ему был интересен спецпроект газеты "СБ. Беларусь сегодня" "Изнанка мятежа", за который в составе группы авторов он был удостоен специальной премии Президента деятелям культуры и искусства.

Гость программы - Олег Карпович, белорусский художник, иллюстратор, обозреватель и художник-карикатурист газеты "СБ. Беларусь сегодня".



