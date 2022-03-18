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Олег Карпович - белорусский художник, иллюстратор, обозреватель и художник-карикатурист газеты "СБ. Беларусь сегодня"

18.03.2022

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Олег Карпович - белорусский художник, иллюстратор, обозреватель и художник-карикатурист газеты "СБ. Беларусь сегодня"

Гость программы - Олег Карпович, белорусский художник, иллюстратор, обозреватель и художник-карикатурист газеты "СБ. Беларусь сегодня".

Узнаем, чем привлекает гостя именно карикатура. Правда ли, что это творчество для интеллектуальной публики?

Есть ли для карикатуристов "красные линии", которые нельзя переходить? Вспомним печально известный опыт французского издания "Charlie Hebdo".

Поинтересуемся у гостя, насколько сложно создавать рисунки на политическую тематику. И какие знания и опыт для этого нужны.

Олег Карпович создавал иллюстрации для книги Андрея Муковозчика "Революция мокрых штанов". Узнаем, как работалось в тандеме.

Какую книгу наш гость рекомендует к прочтению, глядя на события последних лет в Украине?

Спросим у Олега, чем ему был интересен спецпроект газеты "СБ. Беларусь сегодня" "Изнанка мятежа", за который в составе группы авторов он был удостоен специальной премии Президента деятелям культуры и искусства.
Гость программы - Олег Карпович, белорусский художник, иллюстратор, обозреватель и художник-карикатурист газеты "СБ. Беларусь сегодня".

  • Почему рисует карикатуры? Являются ли исчезающим жанром? Мемы - продолжение жанра?
  • Про карикатуристов- ими рождаются или становятся? Кто был кумиром?
  • Про искренность и позицию газеты. Почему поменял взгляды?
  • Про цензуру в СБ. Про часто появляющихся политиков в карикатурах.
  • Как хорошо подбирать темы для карикатур. Про границы допустимого. Про новую этику.
  • Про рубрику “Глазами художника”. Про сотрудничество с Андреем Муковозчиком. О том, в чем отличия его стиля. О работе над книгой “Революция мокрых штанов”.
  • Про политический опыт, полученный от работы. Были ли параллели майдана в Украине и событий 2020 года?
  • Про аналогии с Украиной. Про подготовку к войне и сигналы, которые появлялись в прессе. Про ментальность украинцев.
  • О том, как возник проект “Сапраўдныя каштоўнасці”, как к нему относились горожане, какие эмоции вызывал.
  • Про семью, поддержку и взаимопонимание.