Скажинемолчи | Олег Мацкевич

Поинтересуемся у гостя, есть ли необходимость сохранения и развития системы госпотребкооперации. Или стоит полностью реформировать Белкоопсоюз ради развития частного бизнеса?



Спросим, зачем в Беларуси создается система дискаунтеров от Белкоопсоюза.



Что собой представляет стабилизационный фонд Белкоопсоюза и какова его роль в системе продовольственной безопасности страны?



Как Белкоопсоюз планирует конкурировать с частными скупщиками продукции у населения?



Узнаем, могут ли быть прибыльными автолавки, доезжающие до самых отдаленных и малонаселённых деревень.



Как строится стратегия развития звероводческой отрасли? И заплатит ли Белкоопсоюзу Анжелика Агурбаш за взятые меховые изделия?

