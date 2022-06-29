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Скажинемолчи | Олег Мацкевич

29.06.2022

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Скажинемолчи | Олег Мацкевич

Поинтересуемся у гостя, есть ли необходимость сохранения и развития системы госпотребкооперации. Или стоит полностью реформировать Белкоопсоюз ради развития частного бизнеса?

Спросим, зачем в Беларуси создается система дискаунтеров от Белкоопсоюза.

Что собой представляет стабилизационный фонд Белкоопсоюза и какова его роль в системе продовольственной безопасности страны?

Как Белкоопсоюз планирует конкурировать с частными скупщиками продукции у населения?

Узнаем, могут ли быть прибыльными автолавки, доезжающие до самых отдаленных и малонаселённых деревень.

Как строится стратегия развития звероводческой отрасли? И заплатит ли Белкоопсоюзу Анжелика Агурбаш за взятые меховые изделия?

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