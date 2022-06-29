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Скажинемолчи | Олег Мацкевич
29.06.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Олег Мацкевич29.06.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Олег Мацкевич
Поинтересуемся у гостя, есть ли необходимость сохранения и развития системы госпотребкооперации. Или стоит полностью реформировать Белкоопсоюз ради развития частного бизнеса?
Спросим, зачем в Беларуси создается система дискаунтеров от Белкоопсоюза.
Что собой представляет стабилизационный фонд Белкоопсоюза и какова его роль в системе продовольственной безопасности страны?
Как Белкоопсоюз планирует конкурировать с частными скупщиками продукции у населения?
Узнаем, могут ли быть прибыльными автолавки, доезжающие до самых отдаленных и малонаселённых деревень.
Как строится стратегия развития звероводческой отрасли? И заплатит ли Белкоопсоюзу Анжелика Агурбаш за взятые меховые изделия?