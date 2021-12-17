Скажинемолчи | Олег Новицкий

Гость программы - космонавт-испытатель Олег Новицкий, наш "земляк в иллюминаторе". Его третья космическая командировка завершилась два месяца назад, прошел восстановительный период в Сочи. Сейчас Олег отдыхает на малой Родине - в городе Червене. Поговорим о взлетах и приземлениях, о работе в открытом космическом пространстве и съемках художественного фильма на МКС. Нужны ли туристы в космосе? О бытовых условиях на орбите и о том, какие космические привычки Олег перенес в "земную жизнь". Обсуждают ли на борту в международных экипажах политику? Почему в истории космонавтики немало испытателей именно с белорусскими корнями?