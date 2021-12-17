3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
Скажинемолчи | Олег Новицкий
17.12.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Олег Новицкий17.12.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Олег Новицкий
Гость программы - космонавт-испытатель Олег Новицкий, наш "земляк в иллюминаторе". Его третья космическая командировка завершилась два месяца назад, прошел восстановительный период в Сочи. Сейчас Олег отдыхает на малой Родине - в городе Червене. Поговорим о взлетах и приземлениях, о работе в открытом космическом пространстве и съемках художественного фильма на МКС. Нужны ли туристы в космосе? О бытовых условиях на орбите и о том, какие космические привычки Олег перенес в "земную жизнь". Обсуждают ли на борту в международных экипажах политику? Почему в истории космонавтики немало испытателей именно с белорусскими корнями?