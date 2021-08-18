Олег Орлов: "Бородатым детям в серых пижамах ничего не надо!"

Гость программы – Олег Орлов, художник, коллекционер, музыкант, лидер готик-электро-рок-группы Goffman. В юности пережил клиническую смерть, после чего открыл в себе дар художника. В творчестве исповедует мистоэссенциализм.Реставрирует иконы и картины старых мастеров. Собрал большую коллекцию произведений Александра Исачева. До событий августа 2020 года был вне политики. Окончательно определившись с выбором, вступил в ЛДПБ.