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Олег Орлов: "Бородатым детям в серых пижамах ничего не надо!"
18.08.2021
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Олег Орлов: "Бородатым детям в серых пижамах ничего не надо!"18.08.2021
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Олег Орлов: "Бородатым детям в серых пижамах ничего не надо!"
Гость программы – Олег Орлов, художник, коллекционер, музыкант, лидер готик-электро-рок-группы Goffman. В юности пережил клиническую смерть, после чего открыл в себе дар художника. В творчестве исповедует мистоэссенциализм.Реставрирует иконы и картины старых мастеров. Собрал большую коллекцию произведений Александра Исачева. До событий августа 2020 года был вне политики. Окончательно определившись с выбором, вступил в ЛДПБ.