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Скажинемолчи | Олег Романов
18.08.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Олег Романов18.08.2022
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов22.01.2025
Скажинемолчи | Виктор Сухоруков21.01.2025
Скажинемолчи | Стефания-Виталия Винничек17.01.2025
Скажинемолчи | Мария Крючкова16.01.2025
Скажинемолчи | Майя Лыкова15.01.2025
Скажинемолчи | Александр Тищенко14.01.2025
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Олег Романов
Гость программы - ОЛЕГ РОМАНОВ, председатель РОО "Белая Русь"профессор философии, сенатор.
- Поздравим гостя с боевым крещением и узнаем, будет ли продолжение у Форума патриотических сил?
- Посмотрим на игры "беглых" философски. Разберемся с понятием "цивилизованный мир" существует ли он теперь и где?
- Спросим, сколько партий должно быть в Беларуси и станет ли "Белая Русь" партией. Добровольное или всё же добровольно-принудительное членство в объединении? Председатель"Белой Руси", профессор, сенатор: какая из трёх ипостасей Олега Романова, на его взгляд, самая главная?
- И какую идеологию проповедует в политике и в жизни лидер самого массового общественного объединения?