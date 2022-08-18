Смотреть онлайн
Программа ТВ
Вопрос номер одинСкажинемолчиРазговор у ПрезидентаАктуальное интервьюИнтервью Президента Республики БеларусьВеремейчик: откровения боевика

Скажинемолчи | Олег Романов

18.08.2022

Выпуски

21 видео

Скажинемолчи | Олег Романов

Гость программы - ОЛЕГ РОМАНОВ, председатель РОО "Белая Русь"профессор философии, сенатор.

  • Поздравим гостя с боевым крещением и узнаем, будет ли продолжение у Форума патриотических сил?
  • Посмотрим на игры "беглых" философски. Разберемся с понятием "цивилизованный мир" существует ли он теперь и где?
  • Спросим, сколько партий должно быть в Беларуси и станет ли "Белая Русь" партией. Добровольное или всё же добровольно-принудительное членство в объединении? Председатель"Белой Руси", профессор, сенатор: какая из трёх ипостасей Олега Романова, на его взгляд, самая главная?
  • И какую идеологию проповедует в политике и в жизни лидер самого массового общественного объединения?
Скажинемолчи

Похожие программы