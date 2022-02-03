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Олег Руммо - директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии

03.02.2022

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Олег Руммо - директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии

Гость программы - Олег Руммо, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

  • Почему статья 45 нового проекта Конституции вызвала бурную общественную дискуссию?

  • Трансплантация органов: можно ли "продать почку"?

  • Знают ли пациенты, кем были их посмертные доноры?

  • Имя российского корреспондента Аркадия Мамонтова лучше не упоминать, общаясь с врачами-трансплантологами?

Операция в США по пересадке человеку свиного сердца - начало новой эры в медицине? Об этом и многом другом поговорим в программе "Скажинемолчи".