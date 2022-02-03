Олег Руммо - директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии

Имя российского корреспондента Аркадия Мамонтова лучше не упоминать, общаясь с врачами-трансплантологами?

Знают ли пациенты, кем были их посмертные доноры?

Операция в США по пересадке человеку свиного сердца - начало новой эры в медицине? Об этом и многом другом поговорим в программе "Скажинемолчи".