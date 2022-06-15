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Скажинемолчи | Олег Жидков

15.06.2022

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Скажинемолчи | Олег Жидков

Сколько на сегодняшний день подведомственных предприятий у концерна «Белгоспищепром»?

Готов ли концерн бесплатно подсобить американским детям с детским питанием?

Производство импортозамещающей продукции: какие предприятия первыми сумели адаптироваться к работе в новых условиях?

Знают ли в Китае белорусские конфеты «в лицо»?

Рынок Украины потерян навсегда или поставлен на паузу?

Рапсовое масло – новая религия ЗОЖ?

Продовольственная автономия Беларуси: каков запас ее прочности?

Скажинемолчи