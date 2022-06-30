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Скажинемолчи | Олег Гайдукевич
30.06.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Олег Гайдукевич30.06.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Олег Гайдукевич
Перед отпуском программы мы решили пригласить в гости лидера ЛДПБ Олега ГАЙДУКЕВИЧА. И ни разу не пожалели! Выдающееся выступление. Олег впервые расскажет о своем разводе, и о том, как непросто выстраивать личные отношения известному политику. Впервые прокомментирует судебный процесс Александра Косача, своего помощника. Шокирует признаниями о песнях Цоя и смерти Владимира Жириновского. Встанет на защиту Джонни Деппа и белорусского мотоцикла. Поговорим как на духу о религии и дипломатии, о лицемерии и новой искреннности. Подключайтесь! Таким свойским, родным и трогательным Олега Гайдукевича вы еще не видели.