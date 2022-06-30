Скажинемолчи | Олег Гайдукевич

Перед отпуском программы мы решили пригласить в гости лидера ЛДПБ Олега ГАЙДУКЕВИЧА. И ни разу не пожалели! Выдающееся выступление. Олег впервые расскажет о своем разводе, и о том, как непросто выстраивать личные отношения известному политику. Впервые прокомментирует судебный процесс Александра Косача, своего помощника. Шокирует признаниями о песнях Цоя и смерти Владимира Жириновского. Встанет на защиту Джонни Деппа и белорусского мотоцикла. Поговорим как на духу о религии и дипломатии, о лицемерии и новой искреннности. Подключайтесь! Таким свойским, родным и трогательным Олега Гайдукевича вы еще не видели.