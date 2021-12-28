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Скажинемолчи | Ольга Бузова
28.12.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Ольга Бузова28.12.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
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Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
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Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Ольга Бузова
Гостья программы - певица, блогер, актриса, телеведущая, наставник первого сезона шоу "Х-Factor Беларусь" Ольга Бузова. Поговорим, чем запомнилось шоу наставнице, вспомним самые яркие моменты проекта, обсудим творческую ревность: удалось ли Ольге сохранить мир с Сергеем Соседовым вне телеэфира? Почему измельчал мужчина?ТВ чем секрет популярности Дани Милохина? Станет ли Андрей Панисов, победитель "Х-Factor Беларусь", суперзвездой?
Как Ольга выживает в серпентарии с монстрами эфира? Чему Ольга научила эпатажную Ксению Собчак? Бузова - однолюб? С кем суперзвезда будет встречать Новый Год? Есть ли в ее большой свите родной человек, с которым можно разделить приятную радость приготовлений к празднику?