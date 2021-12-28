Скажинемолчи | Ольга Бузова

Гостья программы - певица, блогер, актриса, телеведущая, наставник первого сезона шоу "Х-Factor Беларусь" Ольга Бузова. Поговорим, чем запомнилось шоу наставнице, вспомним самые яркие моменты проекта, обсудим творческую ревность: удалось ли Ольге сохранить мир с Сергеем Соседовым вне телеэфира? Почему измельчал мужчина?ТВ чем секрет популярности Дани Милохина? Станет ли Андрей Панисов , победитель "Х-Factor Беларусь", суперзвездой?

Как Ольга выживает в серпентарии с монстрами эфира? Чему Ольга научила эпатажную Ксению Собчак? Бузова - однолюб? С кем суперзвезда будет встречать Новый Год? Есть ли в ее большой свите родной человек, с которым можно разделить приятную радость приготовлений к празднику?