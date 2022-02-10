Гостья программы - Ольга Дюльдя, первый заместитель генерального директора УП "Киновидеопрокат". Поговорим о прокате, о том, как изменились наши киновкусы и предпочтения в связи с пандемией, меньше мы стали посещать кинотеатры, или наоборот - ищем в кинозалах отдыха и позитивных эмоций? Что помогло преодолеть кризис кинопрокатной отрасли? Есть ли у минской сети кинотеатров уникальный опыт как выстоять в период локдауна? Выделяются ли средства из госбюджета на поддержку кинотеатров? Стоит ли менять концепцию в классических кинозалах и превращать их в развлекательные комплексы? В чем секрет "Человека-паука"? Какие белорусские фильмы прокатчики хотели бы видеть на широких экранах? Летом российские кинотеатры бойкотировали крупнейшие голливудские студии: как наш прокат подстраивается под финансовые войны киномонстров?