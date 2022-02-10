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Ольга Дюльдя - первый заместитель генерального директора УП "Киновидеопрокат"
10.02.2022
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21 видео
Ольга Дюльдя - первый заместитель генерального директора УП "Киновидеопрокат"10.02.2022
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Скажинемолчи | Юлия Абухович26.11.2024
Скажинемолчи | Артём Цуран22.11.2024
Скажинемолчи | Игорь Марзалюк21.11.2024
Скажинемолчи | Дмитрий Певцов20.11.2024
Скажинемолчи | Андрей Сыч19.11.2024
Скажинемолчи | Александр Карелин15.11.2024
Скажинемолчи | Инга Сечко14.11.2024
Скажинемолчи | Анастасия Мирончик-Иванова13.11.2024
Ольга Луговская - начальник Госатомнадзора12.11.2024
Скажинемолчи | Тамер Маллак08.11.2024
Ольга Дюльдя - первый заместитель генерального директора УП "Киновидеопрокат"
Гостья программы - Ольга Дюльдя, первый заместитель генерального директора УП "Киновидеопрокат". Поговорим о прокате, о том, как изменились наши киновкусы и предпочтения в связи с пандемией, меньше мы стали посещать кинотеатры, или наоборот - ищем в кинозалах отдыха и позитивных эмоций? Что помогло преодолеть кризис кинопрокатной отрасли? Есть ли у минской сети кинотеатров уникальный опыт как выстоять в период локдауна? Выделяются ли средства из госбюджета на поддержку кинотеатров? Стоит ли менять концепцию в классических кинозалах и превращать их в развлекательные комплексы? В чем секрет "Человека-паука"? Какие белорусские фильмы прокатчики хотели бы видеть на широких экранах? Летом российские кинотеатры бойкотировали крупнейшие голливудские студии: как наш прокат подстраивается под финансовые войны киномонстров?