Ольга Луговская - начальник Госатомнадзора 12.11.2024

Поговорим о безопасности Белорусской АЭС. Какие выводы сделала делегация МАГАТЭ во главе с руководителем Рафаэлем Гросси? Были ли высказаны замечания? Какие возможные экстремальные ситуации учитывались при проектировании и строительстве БелАЭС? Сколько было проведено стресс-тестов и как они проводились? После принятия решения о строительстве БелАЭС какие изменения пришлось вносить в нормативно-правовую базу в области атомной энергетики? На каком этапе сейчас разработка проекта по захоронению радиоактивных отходов? В России реализуют проект "Прорыв". Рассматривается ли вопрос об участии в этом проекте Беларуси? Вопросы возрождения земель, пострадавших от аварии на ЧАЭС, также находятся в ведении Госатомнадзора. Как за прошедшие 38 с половиной лет изменились загрязнённые территории?