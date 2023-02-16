Гостья программы - Ольга Нефедова, художественный руководитель Купаловского театра, заслуженная артистка Республики Беларусь. Скоро исполнится два года, как нашу гостью назначили худруком НАТ им. Янки Купалы.Справляется ли она с обязанностями? Есть ли сегодня публика в Купаловском и зрительская поддержка? Обсудим громкие премьеры нового сезона. Кто в них задействован и какую роль играют артисты из России? Современный театр может обходиться без фиги в кармане? О возвращении беглых артистов: нужны ли они Купаловскому? В чем заключается сущность актерской профессии? Стоит ли слепо доверять актерам, выбирать их в президенты?