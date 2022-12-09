Скажинемолчи | Ольга Шлягер

Гость программы - ОЛЬГА ШЛЯГЕР, заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании.Что значит быть продюсером на крупном музыкальном проекте? Как удалось собрать «золотой состав» жюри на второй сезон «Фактор. by». Вопрос в гонораре? Провокативные участники – это осознанная ставка продюсерской группы? ЭКСКЛЮЗИВ!!! Впервые и только у нас гостья назовет имена ведущих и членов жюри нового шоу “Фактор. by 60 +”Опыт участия Беларуси в “Евровидении”: был ли он напрасным? Вспомним 2020 год: каких перемен добились митингующие у стен Макаенка, 9?О конкуренции на телевидении, об административных и человеческих ресурсах, о новых проектах. И о дружбе в шоу-бизнесе: возможна ли она в принципе?