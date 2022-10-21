3.78 BYN
2.97 BYN
3.42 BYN
Гостья программы - Ольга Шпилевская, директор представительства МГТРК "Мир" в Беларуси, председатель ОО "Белорусский союз женщин".
Кто такая Ольга Шпилевская? Как бы гостья сама ответила на этот вопрос?
Что означает визит Дугина?
Пробуем сформулировать национальную идею вместе.
Поговорим о сбитых моральных ориентирах западных политиков.
Что происходит со СМИ?
Почему “Белорусский союз женщин” - общественная организация, о которой все говорят?
21 октября в Беларуси впервые отпразднуют День отца. При чем здесь БСЖ?..