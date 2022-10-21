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Гостья программы - Ольга Шпилевская, директор представительства МГТРК "Мир" в Беларуси, председатель ОО "Белорусский союз женщин".

  • Кто такая Ольга Шпилевская? Как бы гостья сама ответила на этот вопрос?

  • Что означает визит Дугина?

  • Пробуем сформулировать национальную идею вместе.

  • Поговорим о сбитых моральных ориентирах западных политиков.

  • Что происходит со СМИ?

  • Почему “Белорусский союз женщин” - общественная организация, о которой все говорят?


21 октября в Беларуси впервые отпразднуют День отца. При чем здесь БСЖ?..

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