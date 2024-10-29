Ольга Смирнова - заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома 29.10.2024

Гость программы - заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова. • Поговорим о новшествах, которые появились в школе в новом учебном году. Есть ли нарекания от учителей, учащихся и родителей? • В новом учебном году в школах и гимназиях 62% десятых классов стали профильными. В чём плюсы такого обучения? • Изменилось ли количество белорусскоязычных классов и учреждений образования? • Утихли ли споры родителей и учителей по поводу шестого школьного дня? • В чём заключается функциональная грамотность школьников и почему ей надо специально обучать? • Чем, по мнению Ольги Евгеньевны, привлекательна профессия педагога?