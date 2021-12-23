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Скажинемолчи | Павел Гордеюк
23.12.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Павел Гордеюк23.12.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
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Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
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Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Павел Гордеюк
Гость программы - Павел Гордеюк, студент-юрист, представитель системной оппозиции. Входит в оргкомитет по созданию политической партии "Демократический Союз".
Смотрите в программе:
- О возрасте, об отношении к послевыборным событиям, о том, чью из сторон занимал?
- О кто находится в списке претендентов на амнистию?
- С кем демсоюз стремится наладить диалог? Будут ли сотрудничать с теми, кто призывает к санкциям?
- Почему нет одного лидера в демсоюзе, можно ли построить партию без единого лидера?
- Впечатления от встречи с А.Г.Лукашенко
- Почему решил принять участи в создании новой партии, а не примкнуть к уже существующим ?
- Какой из миров ближе: с кем надо надо сближаться - с Европой или с Россией ?