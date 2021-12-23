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Скажинемолчи | Павел Гордеюк

23.12.2021

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Скажинемолчи | Павел Гордеюк

Гость программы - Павел Гордеюк, студент-юрист, представитель системной оппозиции. Входит в оргкомитет по созданию политической партии "Демократический Союз".

Смотрите в программе:

  • О возрасте, об отношении к послевыборным событиям, о том, чью из сторон занимал?
  • О кто находится в списке претендентов на амнистию?
  • С кем демсоюз стремится наладить диалог? Будут ли сотрудничать с теми, кто призывает к санкциям?
  • Почему нет одного лидера в демсоюзе, можно ли построить партию без единого лидера?
  • Впечатления от встречи с А.Г.Лукашенко
  • Почему решил принять участи в создании новой партии, а не примкнуть к уже существующим ?
  • Какой из миров ближе: с кем надо надо сближаться - с Европой или с Россией ?


Скажинемолчи