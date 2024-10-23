Павел Хотеловский - заместитель начальника НИИ ПБиЧС - МЧС Беларуси, подполковник внутренней службы 23.10.2024

Гость программы - заместитель начальника Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси, подполковник внутренней службы Павел Хотеловский. Институт недавно отметил свое 68-летие. Правильно ли будет называть его государственным испытательным центром страны? Перенесемся в сердце института - полигон под Борисовом, увидим кадры реальных испытаний. Ежегодно их проводится более 2000: от средств индивидуальной защиты и пенообразователей до пожарной техники, медицинских масок и строительных конструкций. - Размеры ангара - 1300 кв.м. - позволяют "смоделировать" любой пожар? Можно ли там снимать кино? - Во что одет-обут современный спасатель, надежно ли он защищен? - Наш гость - потомственный спасатель. Мог ли у него быть другой путь в жизни, кроме как спасать людей? - Сегодня на службе у человека все чаще оказывается ИИ. В каком будущем предупреждение и ликвидация ЧС станет возможна без участия человека?