Скажинемолчи | Павел Лазовик

Гость программы – Павел Лазовик, замдиректора информационного и общественно-политического вещания Первого национального канала Белорусского радио, журналист АТН, комментатор международных трансляций, теле- и радиоведущий информационных и развлекательных эфиров. 40 лет. Родился и вырос в Молодечно. Опытный турист – побывал в 55 странах. Хорошо готовит: гурманы подтверждают! Обладает талантом создавать праздник в любом месте и в любое время.