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Скажинемолчи | Петр Петровский
26.08.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Петр Петровский26.08.2022
Скажинемолчи | Виталий Богданов07.02.2025
Скажинемолчи | Людмила Хитрова06.02.2025
Скажинемолчи | Вадим Боровик05.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Довгало04.02.2025
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
Скажинемолчи | Николай Зарубицкий и Ирина Синькевич24.01.2025
Скажинемолчи | Людмила Сапего23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов22.01.2025
Скажинемолчи | Виктор Сухоруков21.01.2025
Скажинемолчи | Стефания-Виталия Винничек17.01.2025
Скажинемолчи | Мария Крючкова16.01.2025
Скажинемолчи | Майя Лыкова15.01.2025
Скажинемолчи | Александр Тищенко14.01.2025
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Петр Петровский
Гость программы - политолог, философ Петр Петровский.Кто стоит за гибелью Дарьи Платоновой?Можно ли остановить кровавый маховик прямо сейчас? Первопричины СВО: с чего все началось?О попытках отколоть Беларусь от России.Кризис гражданского общества в США – конец демократии?«После персоны Лукашенко нам понадобится коллективный Лукашенко»?А также самый популярный вопрос философу: в чем смысл жизни?