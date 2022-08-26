Скажинемолчи | Петр Петровский

Гость программы - политолог, философ Петр Петровский.Кто стоит за гибелью Дарьи Платоновой?Можно ли остановить кровавый маховик прямо сейчас? Первопричины СВО: с чего все началось?О попытках отколоть Беларусь от России.Кризис гражданского общества в США – конец демократии?«После персоны Лукашенко нам понадобится коллективный Лукашенко»?А также самый популярный вопрос философу: в чем смысл жизни?