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Скажинемолчи | Петр Петровский

26.08.2022

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Скажинемолчи | Петр Петровский

Гость программы - политолог, философ Петр Петровский.Кто стоит за гибелью Дарьи Платоновой?Можно ли остановить кровавый маховик прямо сейчас? Первопричины СВО: с чего все началось?О попытках отколоть Беларусь от России.Кризис гражданского общества в США – конец демократии?«После персоны Лукашенко нам понадобится коллективный Лукашенко»?А также самый популярный вопрос философу: в чем смысл жизни?

Скажинемолчи

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