Скажинемолчи | Петр Шапко

Гость программы - Петр Шапко, председатель общественного объединения «Город без наркотиков», руководитель общественно-политического движения «Родина».



Узнаем его взгляд на моральные ценности, которые, по его мнению, насаждаются Беларуси международными организациями. Почему при разгуле любой информации о сексе, "долой ханжество и стеснение" - поколение подростков 90-х оказалось вполне устойчивым? Или это только нам так кажется, а у Петра Шапко - иное мнение?

