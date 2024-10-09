Полина Тризонова - руководитель пресс-службы Сбера 09.10.2024

Гостья программы - руководитель пресс-службы Сбера Полина Тризонова. Полина родом из Минска, получила в Беларуси образование, но почти вся её карьера была построена в России: 4 года назад она стала руководителем пресс-службы огромной компании - Сбера. - С какими трудностями довелось столкнуться в другой, хотя и близкой нам стране? - Что послужило стимулом строить карьеру? - Сложно ли женщинам строить карьеру в мужских коллективах? - Чем занимается пиар-специалист? - Как наша гостья работает с журналистами - они клиенты, партнеры или визави? - Есть прогнозы, что искусственный интеллект скоро сможет заменить и журналистов, и пиарщиков. Что думает Полина по этому поводу? Использует ли уже в своей работе ИИ? - Что сейчас связывает нашу гостью с Беларусью? Какие белорусские блюда всегда на её столе во время семейных и корпоративных праздников?