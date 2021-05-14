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Политолог, писатель, член КПБ Андрей Лазуткин
14.05.2021
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Политолог, писатель, член КПБ Андрей Лазуткин14.05.2021
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Анастасия Мирончик-Иванова - призер мира и Европы по легкой атлетике, депутат Палаты представителей13.11.2024
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Томаш Шмидт - польский диссидент, руководитель фонда "Польская правда"01.11.2024
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Ольга Смирнова - заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома29.10.2024
Александр Маркевич - аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси25.10.2024
Алексей Беляев - кандидат исторических наук, декан факультета журналистики БГУ24.10.2024
Павел Хотеловский - заместитель начальника НИИ ПБиЧС - МЧС Беларуси, подполковник внутренней службы23.10.2024
Политолог, писатель, член КПБ Андрей Лазуткин
Смотрите в программе:
- Зачем Лазуткин записался в коммунисты?
- Как гость относится к институту брака?
- Смертельные ДТП на дорогах – это рок, судьба, разгильдяйство или человеческий фактор?
- «Полицейское государство». Обсуждаем этот феномен!
- Протестную базу нашей «цветной» революции составили люди из «серого» сектора экономики…
- Мир на пороге войны или Серега нагнетает?
- Смотрим видео со встречи Александра Лукашенко и Игоря Додона
- Общая тактика американцев – создать вокруг России пояс нестабильности
- Чьей невидимой рукой творятся «цветные» революции и где их центр?
- Чтобы дойти до ЦРУ-шников, надо проводить все цепочку!
- Как из-за книги Лазуткина поссорились Северинец с Хадановичем…
- Не важно, что штурмовать, ведь главная задача – получить трупы!
- Почему в вузах не было стачкомов
- О том, как бывшая сотрудница Минкульта присоединилась к НАУ…
- Надо ли интегрировать в общество людей с той стороны?
- Технологии переворотов в последнее время изрядно «поизносились»…
- Что сегодня исповедуют коммунисты Беларуси?
- Нужно ли развивать идею о новом партийном строительстве?
- Надо искать ключ ко всем опорным точкам «цветной» революции!
- Примирение с полицаями невозможно!