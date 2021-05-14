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Политолог, писатель, член КПБ Андрей Лазуткин

14.05.2021

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21 видео

Политолог, писатель, член КПБ Андрей Лазуткин

Смотрите в программе:

  • Зачем Лазуткин записался в коммунисты?
  • Как гость относится к институту брака?
  • Смертельные ДТП на дорогах – это рок, судьба, разгильдяйство или человеческий фактор?
  • «Полицейское государство». Обсуждаем этот феномен!
  • Протестную базу нашей «цветной» революции составили люди из «серого» сектора экономики…
  • Мир на пороге войны или Серега нагнетает?
  • Смотрим видео со встречи Александра Лукашенко и Игоря Додона
  • Общая тактика американцев – создать вокруг России пояс нестабильности
  • Чьей невидимой рукой творятся «цветные» революции и где их центр?
  • Чтобы дойти до ЦРУ-шников, надо проводить все цепочку!
  • Как из-за книги Лазуткина поссорились Северинец с Хадановичем…
  • Не важно, что штурмовать, ведь главная задача – получить трупы!
  • Почему в вузах не было стачкомов
  • О том, как бывшая сотрудница Минкульта присоединилась к НАУ…
  • Надо ли интегрировать в общество людей с той стороны?
  • Технологии переворотов в последнее время изрядно «поизносились»…
  • Что сегодня исповедуют коммунисты Беларуси?
  • Нужно ли развивать идею о новом партийном строительстве?
  • Надо искать ключ ко всем опорным точкам «цветной» революции!
  • Примирение с полицаями невозможно!