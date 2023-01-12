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Скажинемолчи | Дмитрий Микша и Руслан Шиг

Гости программы - полковник Дмитрий Микша, командир в/ч 3214 внутренних войск МВД и майор Руслан Шиг, руководитель военно-патриотического клуба "Рысь". Повод для интервью самый торжественный: впк "Рысь" в/ч 3214 стал на днях лауреатом премии "За духовное возрождение".

  • Поговорим о том, почему число воспитанников клуба за полтора года выросло вдвое?Какие дисциплины изучают ребята?

  • Как удалось столь качественно увлечь молодежь: после "Рыси" подобные клубы стали открываться по всей стране, сегодня их около 20.

  • На заметку родителям: в какой именно клуб военно-патриотического воспитания стоит отдать ребенка и как это сделать.

  • Кто пишет сценарии для ярких флешмобов? Неужели Григорий Азаренок?

  • Две рыси проживают на территории войсковой части. Как они там оказались, кто их кормит и чем?

  • В канун новогодних праздников в в/ч 3214 принимали детей Донбасса. Почему эта встреча стала для силовиков одной из самых сентиментальных?

  • Чему опытные бойцы спецназа сами учатся у детей?

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