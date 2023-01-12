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Скажинемолчи | Дмитрий Микша и Руслан Шиг
Гости программы - полковник Дмитрий Микша, командир в/ч 3214 внутренних войск МВД и майор Руслан Шиг, руководитель военно-патриотического клуба "Рысь". Повод для интервью самый торжественный: впк "Рысь" в/ч 3214 стал на днях лауреатом премии "За духовное возрождение".
Поговорим о том, почему число воспитанников клуба за полтора года выросло вдвое?Какие дисциплины изучают ребята?
Как удалось столь качественно увлечь молодежь: после "Рыси" подобные клубы стали открываться по всей стране, сегодня их около 20.
На заметку родителям: в какой именно клуб военно-патриотического воспитания стоит отдать ребенка и как это сделать.
Кто пишет сценарии для ярких флешмобов? Неужели Григорий Азаренок?
Две рыси проживают на территории войсковой части. Как они там оказались, кто их кормит и чем?
В канун новогодних праздников в в/ч 3214 принимали детей Донбасса. Почему эта встреча стала для силовиков одной из самых сентиментальных?
Чему опытные бойцы спецназа сами учатся у детей?