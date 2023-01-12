Скажинемолчи | Дмитрий Микша и Руслан Шиг

Поговорим о том, почему число воспитанников клуба за полтора года выросло вдвое?Какие дисциплины изучают ребята?

Как удалось столь качественно увлечь молодежь: после "Рыси" подобные клубы стали открываться по всей стране, сегодня их около 20.

На заметку родителям: в какой именно клуб военно-патриотического воспитания стоит отдать ребенка и как это сделать.

Кто пишет сценарии для ярких флешмобов? Неужели Григорий Азаренок?

Две рыси проживают на территории войсковой части. Как они там оказались, кто их кормит и чем?

В канун новогодних праздников в в/ч 3214 принимали детей Донбасса. Почему эта встреча стала для силовиков одной из самых сентиментальных?