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Скажинемолчи | Протоиерей Дионисий Пясецкий
23.03.2022
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21 видео
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Скажинемолчи | Протоиерей Дионисий Пясецкий
Гость программы -протоиерей Дионисий Пясецкий, руководитель Координационного центра БПЦ по противодействию алкоголизму и наркомании, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Минске.
Поговорим, чем являются зависимости от алкоголя и наркотиков – грехом или болезнью. Может ли легализация легких наркотиков решить проблему алкоголизации?
Почему одним для исцеления нужны капельницы, психологи и наркологи, а других спасает храм, вера и молитва?
Узнаем историю возведения храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Минске.
Спросим, как появилась традиция утром 1–го января проводить Крестный ход. Много ли прихожан участвует в этой процессии и как на нее реагируют горожане?
Гость программы - протоиерей Дионисий Пясецкий, руководитель Координационного центра БПЦ по противодействию алкоголизму и наркомании, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Минске.
- Про противодействие церкви алкоголизму и наркомании. Как разговаривать с зависимыми людьми?
- Про историю строительства храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Как выбирали место для храма?
- Про причину зависимостей у людей. Почему некоторые переходят от одной зависимости в другую?
- Про употребление “в меру”. Про отношение в обществе к трезвенникам.
- Про культуру пития в Беларуси и сухой закон. Про распитие на религиозных мероприятиях.
- Про случаи исцеления в церкви от алкоголя.