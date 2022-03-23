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Скажинемолчи | Протоиерей Дионисий Пясецкий

23.03.2022

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Скажинемолчи | Протоиерей Дионисий Пясецкий

Гость программы -протоиерей Дионисий Пясецкий, руководитель Координационного центра БПЦ по противодействию алкоголизму и наркомании, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Минске.

Поговорим, чем являются зависимости от алкоголя и наркотиков – грехом или болезнью. Может ли легализация легких наркотиков решить проблему алкоголизации?

Почему одним для исцеления нужны капельницы, психологи и наркологи, а других спасает храм, вера и молитва?

Узнаем историю возведения храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Минске.

Спросим, как появилась традиция утром 1–го января проводить Крестный ход. Много ли прихожан участвует в этой процессии и как на нее реагируют горожане?

Гость программы - протоиерей Дионисий Пясецкий, руководитель Координационного центра БПЦ по противодействию алкоголизму и наркомании, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Минске.

  • Про противодействие церкви алкоголизму и наркомании. Как разговаривать с зависимыми людьми?
  • Про историю строительства храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Как выбирали место для храма?
  • Про причину зависимостей у людей. Почему некоторые переходят от одной зависимости в другую?
  • Про употребление “в меру”. Про отношение в обществе к трезвенникам.
  • Про культуру пития в Беларуси и сухой закон. Про распитие на религиозных мероприятиях.
  • Про случаи исцеления в церкви от алкоголя.
Скажинемолчи