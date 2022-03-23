Скажинемолчи | Протоиерей Дионисий Пясецкий

Гость программы -протоиерей Дионисий Пясецкий, руководитель Координационного центра БПЦ по противодействию алкоголизму и наркомании, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Минске.



Поговорим, чем являются зависимости от алкоголя и наркотиков – грехом или болезнью. Может ли легализация легких наркотиков решить проблему алкоголизации?



Почему одним для исцеления нужны капельницы, психологи и наркологи, а других спасает храм, вера и молитва?



Узнаем историю возведения храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Минске.



Спросим, как появилась традиция утром 1–го января проводить Крестный ход. Много ли прихожан участвует в этой процессии и как на нее реагируют горожане?



Гость программы - протоиерей Дионисий Пясецкий, руководитель Координационного центра БПЦ по противодействию алкоголизму и наркомании, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Минске.



