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Психолог-консультант Алена Дзиодзина

07.07.2021

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21 видео

Психолог-консультант Алена Дзиодзина

Смотрите в программе:

  • Экстремистскими признаны еще 4 telegram-канала
  • Устраивает ли себе наша гостья информационный детокс?
  • Об образовании и практике в психологии
  • Знает ли Алена латышский язык?
  • Как Алена ворвалась в наши белорусские СМИ
  • Дзиодзина: «Интересно было посмотреть глазами Воскресенского на то, что происходило в штабе Бабарико»
  • «Я не гражданка Латвии! У меня нет гражданства ни одной страны мира. В некотором смысле, я инопланетянин…»
  • Почему в Латвию не едут люди?
  • Как Дзиодзина стала «мразью в рюшечках»
  • Не боится ли Алена реакции латвийских властей на ее деятельность?
  • Дзиодзина и Азаренок – они пара?
  • Больше всех в «Ордене Иуды» впечатлил Семченко!
  • О санкциях
  • Что такое Европа и Европа ли Беларусь?
  • Что в Латвии обсуждают больше всего?
  • Дзиодзина: «У Лукашенко твердая отеческая рука, а президент Латвии – это свадебный пупс на капоте машины»