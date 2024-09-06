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Радмила Рыбакова - вокалистка группы Cosa Nostra

06.09.2024

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Радмила Рыбакова - вокалистка группы Cosa Nostra

  • Два года назад группа Cosa Nostra стремительно ворвалась в радиои телеэфиры. Обычно за такими яркими взлетами стоит мощная продюсерская поддержка. Кто помогает музыкантам?
  • Любопытно, что продюсеры появились в тот самый момент, когда Радмила уже готова была отказаться от музыки. В чем была причина депрессии?
  • Песня «Ретроградный Меркурий» стала визитной карточкой коллектива, а клипа до сих пор нет. Почему?
  • В этом году Cosa Nostra мощно дебютировалa на «Славянском базаре в Витебске”. Какие впечатления от фестиваля?
  • Стал ли витебский форум трамплином к участию в бакинском фестивале Dream Fest?
  • Обсудим также служебный роман в группе, плюсы и минусы звездной жизни и альтернативные увлечения музыкантов