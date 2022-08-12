Скажинемолчи | Руслан Пархамович

Поговорим о перспективах профессии: зарплаты, вовлечённость, возможности для роста.

Ожидать ли повышения цен на квадратные метры?

Есть ли желающие строить жильё в городах-спутниках?

Подробнее о "строительной амнистии": возводим жилые дома без утомительных согласований?

А также узнаем отношение министра к точечной застройке, компьютерным играм и к архитектуре будущего.