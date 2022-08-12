Скажинемолчи | Руслан Пархамович

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12.08.2022
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Гость программы - Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства.
14 августа Беларусь отметит День строителя. Какие настроения накануне профессионального праздника?
Поговорим о перспективах профессии: зарплаты, вовлечённость, возможности для роста.
Ожидать ли повышения цен на квадратные метры?
Есть ли желающие строить жильё в городах-спутниках?
Разрешат ли белорусам выкупать арендные квартиры?
Подробнее о "строительной амнистии": возводим жилые дома без утомительных согласований?
А также узнаем отношение министра к точечной застройке, компьютерным играм и к архитектуре будущего.