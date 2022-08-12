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Скажинемолчи | Руслан Пархамович

12.08.2022

Выпуски

21 видео

Скажинемолчи | Руслан Пархамович

Гость программы - Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства.

14 августа Беларусь отметит День строителя. Какие настроения накануне профессионального праздника?

  • Поговорим о перспективах профессии: зарплаты, вовлечённость, возможности для роста.

  • Ожидать ли повышения цен на квадратные метры?

  • Есть ли желающие строить жильё в городах-спутниках?

  • Разрешат ли белорусам выкупать арендные квартиры?

  • Подробнее о "строительной амнистии": возводим жилые дома без утомительных согласований?

  • А также узнаем отношение министра к точечной застройке, компьютерным играм и к архитектуре будущего.

Скажинемолчи

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