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Гость программы - Сергей Аваков, генеральный директор ОАО "Планар".

  • Как предприятию удалось удержаться на плаву в перестроечные годы?

  • Почему белорусский холдинг столь привлекателен для иностранных инвесторов?

  • Правда ли, что у "Планара" нет конкурентов в мире по отдельным видам выпускаемой продукции?

  • От микросхем к наноэлектронике: поговорим о готовности отвечать на актуальные вызовы времени.

  • Обсудим потенциал молодых ученых страны.

  • Есть ли надежная степень защиты от промышленного шпионажа и от утечки кадров?

  • А также услышим главные принципы корпоративного управления генерального директора, в подчинении которого 1000 человек, и каждый из них – на вес золота.

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