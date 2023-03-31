3.77 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Гость программы - Сергей Аваков, генеральный директор ОАО "Планар".
Как предприятию удалось удержаться на плаву в перестроечные годы?
Почему белорусский холдинг столь привлекателен для иностранных инвесторов?
Правда ли, что у "Планара" нет конкурентов в мире по отдельным видам выпускаемой продукции?
От микросхем к наноэлектронике: поговорим о готовности отвечать на актуальные вызовы времени.
Обсудим потенциал молодых ученых страны.
Есть ли надежная степень защиты от промышленного шпионажа и от утечки кадров?
А также услышим главные принципы корпоративного управления генерального директора, в подчинении которого 1000 человек, и каждый из них – на вес золота.