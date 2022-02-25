Актуальное интервьюСкажинемолчиВопрос номер одинРазговор у ПрезидентаИнтервью Президента Республики Беларусь

Скажинемолчи | Сергей Гусаченко

25.02.2022

Выпуски

21 видео

Скажинемолчи | Сергей Гусаченко

Гость программы - Первый заместитель Председателя Белтелерадиокомпании Сергей ГУСАЧЕНКО.
Обсудим предстоящий референдум и сопутствующие изменения политической повестки. Поговорим о ценности суверенитета и внешнем давлении. 6 вопросов беглым, на которые до сих пор нет ответа. О честной журналистике, экстремистах и средствах массовой дезинформации.
О персональных санкциях. О свободе слова и двойных стандартах западной пропаганды. Может ли женщина стать президентом Беларуси? Какой станет наша страна через 5 лет?

Скажинемолчи