Скажинемолчи | Сергей Гусаченко

Гость программы - Первый заместитель Председателя Белтелерадиокомпании Сергей ГУСАЧЕНКО.

Обсудим предстоящий референдум и сопутствующие изменения политической повестки. Поговорим о ценности суверенитета и внешнем давлении. 6 вопросов беглым, на которые до сих пор нет ответа. О честной журналистике, экстремистах и средствах массовой дезинформации.

О персональных санкциях. О свободе слова и двойных стандартах западной пропаганды. Может ли женщина стать президентом Беларуси? Какой станет наша страна через 5 лет?

